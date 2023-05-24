تصريح ادعاء في جريمة قتل كمال محاميد من أم الفحم

تم تقديم تصريح ادعاء، اليوم، ضد المشتبه بقتل كمال محاميد من أم الفحم، وهو شاب يبلغ من العمر 28 عاما من سكان قرية معاوية.

أعلنت الشرطة، اليوم الأربعاء عن تقديم تصريح ادعاء ضد شاب (28 عاما) من قرية معاوية في ملف جريمة كمال محاميد من أم الفحم، البالغ من العمر 63 عاما، بإطلاق نار يوم 2 نيسان/ أبريل 2023، على خلفية جنائية.

ووفقا للشرطة فإن "وحدة مكافحة الجريمة في منطقة (منشة) أجرت تحقيقا مهنيا، تمكنت من خلاله فك رموز الجريمة، وفي نهاية الأمر تم تقديم تصريح ادعاء، اليوم، ضد المشتبه بالقتل، وهو شاب يبلغ من العمر 28 عاما من سكان معاوية".

وأضافت أنه "شرعت بالتحقيقات في الجريمة بعد تلقيها بلاغا عن مقتل رجل يبلغ من العمر 63 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار عند مدخل منزله في أم الفحم، وقد جمع أفراد الشرطة ومحققو المختبر الجنائي الأدلة من المكان، ومع تقدم التحقيقات اعتقلت الشرطة عددا من المشتبه بضلوعهم بالجريمة وبالمساعدة على إخفاء الأدلة، من سكان معاوية، ومددت محكمة الصلح في الخضيرة اعتقال 4 مشتبهين، من حين إلى آخر، وفي مرحلة ما تم إطلاق سراح 3 منهم بشروط مقيدة، وبقي المشتبه به المركزي قيد الاعتقال".

وختمت الشرطة بالقول إنه "بناء على نتائج التحقيق التي تربط المشتبه به المركزي بالتخطيط وتنفيذ جريمة القتل، تم تقديم تصريح ادعاء ضده".