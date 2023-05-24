جلجولية: إلقاء قنبلة على منزل بواسطة مسيّرة

استهدفت طائرة مسيّرة منزلا في جلجولية بقنبلة كانت عليها، إذ لم يبلغ عن وقوع إصابات فيما باشرت الشرطة التحقيق ولم تفد باعتقال أي مشتبه به.

ألقيت قنبلة على منزل بواسطة طائرة مسيّرة في حيز سكني مأهول بالسكان في بلدة جلجولية، مساء الأربعاء.

وذكرت مصادر محلية أنه سُمع دوي انفجار كبير من جراء إلقاء القنبلة على المنزل.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات باستثناء أضرار في المكان.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادثة وخلفيتها، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا متواصلا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها لمكافحة الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.