جرائم إطلاق نار: 3 مصابين بينهم طفل في أم الفحم وجديدة المكر

أسفرت جريمتا إطلاق نار منفصلتين في جديدة المكر وأم الفحم عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفل بجروح متفاوتة.

من مكان الجريمة في أم الفحم (تصوير الشرطة)

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل (5 سنوات) بجروح في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا في أم الفحم وجديدة المكر، اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، فإن شابا، في العشرينيات من عمره، وطفلا أصيبا من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في حي الجبارين بأم الفحم.

ووصفت جروح الشاب بالمتوسطة بينما الطفل بالطفيفة، وقد أحيلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي جديدة المكر، أصيب شاب (22 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وقدم طاقم طبي من "حيان" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.