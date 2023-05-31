اعتقال 18 شخصا من النقب بشبهة تجارة الأسلحة والمخدرات

اقتحم 250 شرطيا منازل المشتبه بهم، بينهم أربعة تم تحديدهم كأهداف للشرطة، في رهط واللقية وشقيب السلام وبئر السبع وباقة الغربية- جت.

اعتقلت الشرطة 18 مشتبهًا من منطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إليهم شبهات تجارة الأسلحة والمخدرات.

ووفقا للادعاء الشرطة، صباح اليوم الأربعاء فإنه "ألقت الشرطة القبض على 18 مشتبهًا من سكان النقب، بارتكابهم جرائم حيازة وتجارة أسلحة ومخدرات".

وأضافت أنه "داهم قرابة 250 شرطيا منازل المشتبه بهم، بينهم أربعة تم تحديدهم كأهداف للشرطة، في منطقة رهط واللقية وشقيب السلام وبئر السبع وباقة الغربية- جت".

وأشارت إلى أنه "تم القبض عليهم بعد تحقيق سري، وتشغيل وكيل سري أجرى للشرطة عشرات الصفقات وحصل على تسعة مسدسات، وثماني بنادق من طراز M16 وكلاشينكوف، ونصف كيلوغرام من الكوكايين، و48 بلاطة من الحشيش".