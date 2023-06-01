اتهام 4 شبان من رهط بخطف قاصر ومحاولة قتلها

اقتاد المتهمون المشتكية إلى محمية (طبيعية) وهناك قرروا في ما بينهم أن أحدهم سيطعن المشتكية رغم مقاومتها وتوسلها. وقام شخص آخر كان برفقتهم بإخراج المشتكية من السيارة وداس على وجهها وشجع آخر على طعنها.

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، للمحكمة المركزية في بئر السبع، لائحة اتهام ضد أربعة شبان من رهط، بتهمة اختطافهم ومحاولة قتل قريبتهم القاصر؛ وقدّمت النيابة العامة طلب الحبس بحق جميع المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

وجاء في لائحة الاتهام أن "صاحبة الشكوى (17 عامًا) هي من أقارب المتهمين وكانت قد تركت بيت أهلها وانتقلت للعيش مع صديقتها في مدينة في الجنوب". ويتضح من بيان النيابة العامة الصادر عن وزارة القضاء الإسرائيلية أن المتهمين الأربعة شبان تتراوح أعمارهم بين 23 و18 عامًا.

وفي التفاصيل، جاء أنه "في بداية الشهر، وصل المتهمون إلى المكان الذي كانت تقيم فيه المشتكية، خطفوها وأخذوا هاتفها المحمول، وعندما طلبت المشتكية إخبار المتهمين عن سبب هروبها من البيت وانتقالها للسكن بمكان آخر، قاموا بإسكاتها".

وذكرت النيابة أنه "بعد اختطافها اقتاد المتهمون المشتكية إلى محمية (طبيعية) وهناك قرروا في ما بينهم أن أحدهم سيطعن المشتكية رغم مقاومتها وتوسلها. وقام شخص آخر كان برفقتهم بإخراج المشتكية من السيارة وداس على وجهها وشجع آخر على طعنها، ثم اقترب أحدهم من صاحبة الشكوى وداس على وجهها وطعنها ثلاث مرات في رقبتها".

ووفقا للنيابة، "عندما عاد الشخص الذي أقدم على طعنها إلى السيارة، بقي الشخص الآخر ليتأكد من وفاتها. فأغمضت صاحبة الشكوى عينيها وتظاهرت بأنها ميتة حتى يرحل المتهمون. زحفت صاحبة الشكوى، التي تُركت وهي تنزف على الأرض، إلى مدخل المحمية، حيث وجدها أحد المارة، الذي استدعى قوات الإنقاذ لنقلها للمستشفى".

ووُجهت إلى جميع المتهمين تهمة الشروع في القتل والخطف بنية القتل أو الابتزاز والمساعدة والتحريض على جريمة. كما اتهم شخصان بجريمة الاعتداء الجسيم في ظروف مشددة وحيازة سكين بشكل غير قانوني، كما اتهم آخران بجريمة المساعدة والتحريض والاعتداء المشدد في ظروف مشددة.