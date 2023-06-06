إصابة خطيرة لعامل سقط من علو في القدس

أسفر حادث عمل في القدس، صباح اليوم، عن إصابة خطيرة لعامل سقط من علو نحو 6 أمتار خلال عمله بورشة بناء.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب عامل (30 عاما) من بيت لحم بجروح وصفت بأنها خطيرة، إثر سقوطه من علو نحو 6 أمتار خلال عمله في ورشة بناء بمدينة القدس، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة القدس تلقى بلاغا، الساعة 09:14، عن عامل سقط عن ارتفاع حوالي 6 أمتار خلال عمله في ورشة بناء بشارع (كوريه هدوروت) بالقدس. قدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب (30 عاما) وأُحيل بعدها إلى مستشفى (شعاري تسيديك) بحالة خطيرة مع إصابات متعددة في جسده، وهو فاقد للوعي، وذلك لاستكمال العلاج".

وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.