عرابة: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

جرائم إطلاق النار تتصاعد في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني؛ مدينة عرابة تشهد جريمة جديدة تسفر عن إصابة شخص بجراح خطيرة.

أُصيب شخص (42 عاما)، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار، ارتُكبت مساء اليوم، الثلاثاء، في مدينة عرابة.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ووصفت حالته بالـ"خطيرة"، ونقلته إلى المركز الطبي للجليل في نهريا.

ويشهد المجتمع العربي، تصاعدا مستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 84 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان؛ وشهد اليومان الماضيان ارتكاب 4 جرائم قتل في البلدات العربية.

وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الأخيرة في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.