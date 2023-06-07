حيفا: النيران أتت على محل لبيع الأدوات المنزلية

وفقا لبيان صادر عن سلطة الإطفاء والإنقاذ، فإن طواقم عديده من الإطفاء والإنقاذ عملت فجر اليوم الأربعاء، على إخماد حريق شب في محل لبيع الأدوات المنزلية في شارع "هنفئيم".

أتت النيران على محل لبيع الأدوات المنزلية في مدينة حيفا فجر اليوم الأربعاء، ما أسفر عن خسائر وأضرار مادية جسيمة، دون تسجيل إصابات.

ووفقا لبيان صادر عن سلطة الإطفاء والإنقاذ، فإن طواقم عديده من الإطفاء والإنقاذ عملت فجر اليوم الأربعاء، على إخماد حريق شب في محل لبيع الأدوات المنزلية في شارع "هنفئيم".

وأوضحت سلطة الإطفاء أن الطواقم تمكنت من إخماد الحريق، ومنع انتشاره للمحال التجارية الأخرى، ولم يبلغ عن إصابات.

وفتحت سلطة الإطفاء والإنقاذ بالتعاون مع الشرطة تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.