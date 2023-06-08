إصابة خطيرة لعامل في بيسان

أصيب عامل بجسم ثقيل خلال عمله في محجر في المجلس الإقليمي (عيمك همعينوت)، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للعامل (30 عامًا) وأحيل بعدها بواسطة مروحية إلى مستشفى (هعيمك) بحالة خطيرة لاستكمال العلاج.

أصيب عامل (30 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة، صباح اليوم الخميس، جراء سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في محجر بالقرب من مدينة بيسان.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة جلبوع تلقى بلاغا، الساعة 08:05، عن عامل أصيب بجسم ثقيل خلال عمله في محجر في المجلس الإقليمي (عيمك همعينوت)، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للعامل (30 عامًا) وأحيل بعدها بواسطة مروحية إلى مستشفى (هعيمك) بحالة خطيرة لاستكمال العلاج".

وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.