 النقب: اتهام شبان بإلقاء حجارة بـ"دافع قومي"

اعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) في شهر أيار/ مايو 2023، خمسة شبان من النقب، للاشتباه بـ"رشق الحجارة بدوافع عنصرية وقومية على سيارات على الطريق، بهدف إلحاق الضرر باليهود".

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في بئر السبع، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد 5 شبان من سكان إحدى القرى مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إليهم "إلقاء حجارة على سيارات تسير على طرقات النقب، بدافع قومي وعنصري، مع المخاطرة بحياة مستخدمي الشارع".

ووفقا للشرطة فإنها وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقلا، خلال شهر أيار/ مايو 2023، خمسة شبان من إحدى القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، المحاذية لشارع 25 والقريبة من مدينة بئر السبع، للاشتباه بـ"رشق الحجارة بدوافع عنصرية وقومية على سيارات على الطريق، بهدف إلحاق الضرر باليهود".

وادعت أن الشبان المعتقلين "رشقوا حجارة على سيارات خصوصية مرت على شارع 25 في منطقة مفترق أبو تلول في طريقهم إلى بئر السبع، كما تبين أنهم قاموا بإلقاء الحجارة بعد مراقبة وتحديد مواقع المركبات التي تم تحديدها على أنها مستخدمة من قبل ركاب يهود، نتيجة لأفعالهم، لحقت أضرار بشكل بالمركبات وأصيب مدنيان بجروح طفيفة، أحدهما امرأة حامل".

وزعمت الشرطة ان "الدافع وراء أفعال الشبان كان الانتقام على خلفية منشورات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي حول أنشطة إنفاذ لقوات الأمن أمام المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الماضي. وفي نهاية التحقيق الذي أجراه الشاباك في منطقة النقب، قدمت النيابة العامة في منطقة الجنوب لوائح اتهام ضد الخمسة بتهمة إلقاء حجارة على وسيلة مواصلات، والتخريب المتعمد في ظروف مشددة بدوافع عنصرية، وعرقلة سير العدالة، بالإضافة إلى ذلك، اتهم ثلاثة من الشبان بارتكاب أعمال إرهابية من التخريب المتعمد الجسيم والاعتداء بدوافع عنصرية في ظل ظروف مشددة".

ذكر أنه في الآونة الأخيرة، خلال شهر آذار/ مارس 2023، اعتقلت الشرطة عددا من القاصرين، وقدمت النيابة ضدهم لائحة اتهام نسبت إليهم "إلقاء الحجارة على حافلات كانت تمر على شارع 31 بالقرب من مفرق (شوكت) السقاطي".