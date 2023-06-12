إصابة خطيرة لعامل سقط عليه جسم ثقيل وسط البلاد

أصيب شخص، يبلغ 54 عاما من العمر، بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة إثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة بناء في "كفار سابا" وسط البلاد، اليوم الإثنين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا في منطقة الرأس.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).

وفي السياق، لقي في وقت سابق من اليوم عامل (40 عاما) مصرعه في ورشة بناء ببئر السبع، جنوبي البلاد.

35 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث العمل منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن نحو 35 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب نحو 250 شخصا أكثر من 43% منهم أصيبوا في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يشار إلى أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.