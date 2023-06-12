مصرع عامل في بئر السبع

أسفر حادث عمل عن مصرع عامل (40 عاما)، على الفور، في ورشة بناء بمدينة بئر السبع، جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقي عامل (40 عاما) مصرعه خلال عمله في ورشة بناء في مدينة بئر السبع، جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى بلاغا، الساعة 11:10، حول إصابة عامل من جسم ثقيل خلال عمله في ورشة بناء بمدينة بئر السبع، ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان ووجدت العامل (40 عاما) بدون علامات حياة، وأقروا وفاته على الفور".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

35 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث العمل منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن نحو 35 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب نحو 250 شخصا أكثر من 43% منهم أصيبوا في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يشار إلى أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.