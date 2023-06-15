اتهام شابين من أم الفحم بإطلاق النار على منزل في عين ماهل

ذُكر في لائحة الاتهام: "قام الاثنان بإطلاق وابل من الرصاص على بيت أخوين من عين ماهل، إذ أطلق المتهمان عدة رصاصات في الهواء، ثم أطلقا ما لا يقل عن 15 رصاصة على المنازل بينما كان بعض سكان المنازل فيها".

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد أحمد محاميد (23 عامًا) وآدم محاميد (19 عامًا) من سكان مدينة أم الفحم بتهمة إطلاق النار على منزل مأهول في قرية عين ماهل.

وبحسب لائحة الاتهام "قام الاثنان بإطلاق وابل من الرصاص على بيت أخوين من عين ماهل، إذ أطلق المتهمان عدة رصاصات في الهواء، ثم أطلقا ما لا يقل عن 15 رصاصة على المنازل بينما كان بعض سكان المنازل فيها. أسفر إطلاق النار عن إلحاق أضرار بالجدران الخارجية للمنازل وإلحاق أضرار بداخل غرفة الاستحمام بينما كانت ابنة المشتكي متواجدة عند مدخل الحمام".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه "في ذلك الوقت، تواجدت دورية شرطة في عين ماهل وقامت بإغلاق الشارع بعد سماع إطلاق النار. اقترب المتهمان من حاجز الشرطة وعندما لاحظوهما حاولا الفرار. وردا على ذلك، صدم أحد أفراد الشرطة بسيارته جانب الدراجة النارية التي كان يركبها المتهمان فسقطا أرضًا. بعد ذلك مباشرة، بدأ المتهم أحمد بالفرار من مكان الحادث سيرًا على الأقدام واعتُقل من قبل الشرطة. أما المتهم آدم فقد كان بحوزته السلاح فقام أفراد الشرطة بإطلاق النار وإصابته بجروح".