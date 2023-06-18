الحبس 8 أعوام لأحد معتقلي هبة الكرامة مصطفى عواد من طمرة

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأحد، الحبس الفعلي لمدة 8 أعوام على أحد معتقلي هبة الكرامة، مصطفى عواد (21 عاما) من مدينة طمرة.

كما فرضت المحكمة في قرارها، اليوم، الحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 15 ألف شيكل على المعتقل عواد.

وكانت النيابة العامة قد طلبت خلال الجلسة الماضية من المحكمة، يوم 18 أيار/ مايو 2023، فرض الحبس الفعلي لمدة تتراوح بين 8 - 11 عاما على الشاب عواد.

وأدانت المحكمة المركزية عواد، يوم 20 شباط/ فبراير 2023، بتهم "الإرهاب" و"المشاركة في الاعتداء على يهودي من "متسبيه أفيف" حين تواجده في طمرة، آنذاك.

واعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) عواد من منزله على خلفيّة الهبة الشعبيّة التي اندلعت في أيار/ مايو 2021، نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب في البلاد.

وأطلق سراح عواد يوم 8 آذار/ مارس 2022 بشروط مقيدة بينها الإبعاد عن طمرة ووضع قيد إلكتروني على يده وكفالة 3 أشخاص، على أن يدفع كل واحد منهم مبلغ 100 ألف شيكل في حال خرق الشروط المفروضة، بالإضافة إلى إيداع 25 ألف شيكل كفالة من والده ومرافقة دائمة له مع ابنه خلال الإبعاد وحتى الانتهاء من الإجراءات القضائية، قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى في 20 شباط/ فبراير 2023 إثر إدانته.

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

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