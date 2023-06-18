مصرع شاب من الطيرة بحادث دراجة نارية قرب الطيبة

مصرع الشاب خالد سلطان من الطيرة في حادث طرق هو السادس خلال أقل من 24 ساعة. وسلطان هو الضحية الثانية المسجلة في حوادث الدراجات النارية منذ صباح الأحد.

لقي الشاب خالد سلطان من الطيرة، مصرعه، مساء الأحد، في حادث طرق وقع قرب مدينة الطيبة المجاورة، في منطقة المثلث الجنوبي.

وعُلم أن الحادث وقع من جراء اصطدام مركبة بدراجة نارية كان يستقلها سلطان على شارع رقم 5533، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة الخطورة.

الشاب خالد سلطان

ونقلت الطواقم الطبية المصاب إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابة متعددة الأجهزة وبحالة غير مستقرة.

وفي وقت لاحق، أعلنت الطواقم الطبية في المستشفى عن وفاة سلطان متأثرا بإصابته الحرجة.

وفي وقت سابق مساء الأحد، لقي شاب يبلغ من العمر 37 عامًا، مصرعه، وأُصيب آخر بجراح، إثر حادث طرق وقع في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وفي حادث آخر وقع بعد ظهر الأحد، أصيب شاب، في الثلاثينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بين مركبة ودراجة نارية على شارع 40 في منطقة النقب.

ويستدل من معطيات "سلطة الأمان على الطرق" في البلاد، أن 170 شخصا، بينهم 43 مواطنا عربيا، لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام الجاري.

وبحسب تقرير أصدرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) حديثا، فإن السائقين الشباب ممن دون سن الرابعة والعشرين من المجتمع العربي، هم الأكثر ارتكابا لحوادث الطرق القاتلة.

وتبين من التقرير أنه خلال الأعوام 2013 - 2022 شهدت شوارع البلاد نحو 25 ألف حادث طرق تسبب في وقوعها سائقون شبان عرب.