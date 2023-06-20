لجنة العمل الشعبي في المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة حيفا مساء السبت

قدّم البيان مركز العمل الشعبي في لجنة المتابعة، يوسف طاطور، ودعا إلى "الاستنفار العام في كل قرانا ومدننا للتجنيد والمشاركة في المظاهرة القطرية التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا في حيفا، يوم السبت القريب الساعة 18:30، لمواجهة استفحال الجريمة".

دعت لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد إلى أوسع مشاركة في مظاهرة حيفا ضد العنف والجريمة، يوم السبت القريب، الساعة 18:30 مساء. وأدانت اللجنة العدوان الإسرائيلي على جنين، والاقتحامات والاعتداءات المتكررة للمدن والقرى الفلسطينية.

وعقدت لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة، يوم أمس الإثنين، اجتماعا تنظيميا للجان الشعبية، شارك فيه ممثلو لجان شعبية من عدة بلدات ومناطق.

افتتح الاجتماع وقدّم البيان مركز العمل الشعبي في لجنة المتابعة، يوسف طاطور، حيث دعا إلى "الاستنفار العام في كل قرانا ومدننا للتجنيد والمشاركة في المظاهرة القطرية التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا في حيفا، يوم السبت القريب الساعة 18:30، لمواجهة استفحال الجريمة برعاية وتواطؤ إسرائيل".

وتحدث رئيس المتابعة، محمد بركة، الذي بدأ كلامه بـ"إدانة وشجب للعدوان الإسرائيلي على أهلنا في جنين، والاعتداءات المتكررة على المدن والقرى الفلسطينية".

وذكرا لجنة العمل الشعبي أنه "بعدها، بحث الاجتماع إعادة تنظيم صفوف اللجان الشعبية في بعض البلدات والنهوض بعمل اللجان الشعبية القائمة، على ضوء التحديات التي تواجهنا، وفي مركزها ملف العنف والجريمة، هدم البيوت، وترويع شبابنا بفعل الأحكام العالية على خلفية هبة الكرامة، والتوترات التي قد تنشأ على خلفية الانتخابات البلدية المقبلة".

وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات عملية من أجل النهوض بعمل اللجان الشعبية، ومنها: تشكيل لجنة خاصة للنهوض باللجان القائمة وتأسيس لجان جديدة في بعض البلدات، وتنظيم العمل على مستوى المناطق، وتنظيم يوم دراسي للجان الشعبية، وغيرها.

وتوقفت لجنة العمل الشعبي مطولا عند "ضرورة العمل على إنجاح مظاهرة حيفا، يوم السبت 24.06 الساعة 18:30، ضد العنف والجريمة وتواطؤ المؤسسة الإسرائيلية، عبر التجنيد والتحشيد وتسيير الحافلات من البلدات المختلفة، لتكن صرخة مدوية موحدة".