أم الفحم: وقفة منددة بالعدوان الاسرائيلي على جنين

نظمت وقفة في مدخل أم الفحم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على جنين. ورفع المشاركون لافتات مطالبة بوقف العدوان والاقتحامات الإسرائيلية.

جانب من الوقفة في مدخل أم الفحم (عرب 48)

شارك العشرات من أهالي أم الفحم ومنطقة وادي عارة مساء الأربعاء في وقفة منددة بالعدوان الإسرائيلي على جنين، الذي أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة نحو 100 آخرين بجروح.

ونظمت الوقفة بدعوة من اللجنة الشعبية في أم الفحم.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مطالبة بوقف العدوان والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة وجنين.

وهتف المشاركون في الوقفة ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية وأخرى داعمة لجنين ومخيمها والشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

ومما يذكر أن آخر شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين كانت الطفلة سديل غسان نغنغية (15 عاما)، التي استشهدت متأثرا بجروح أصيبت بها في الرأس.

والشهداء الآخرون هم: أمجد الجعص (48 عاما) من مخيم جنين، الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، وقيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، وأحمد دراغمة من محافظة طوباس والأغوار الشمالية.