الطيرة: اعتقال 3 مشتبهين بمحاولة قتل وإصابة فتى بجروح خطيرة

داهمت الشرطة منازل المشتبهين في الطيرة واعتقلت ثلاثة ضالعين تراوحت أعمارهم بين 40 و20 عاما، وهم من سكان المكان.

مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، اليوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة أشخاص من الطيرة لغاية يوم 26 حزيران/ يونيو الجاري، بشبهة الضلوع في محاولة قتل وإصابة فتى بجروح خطيرة بالمدينة.

واعتقلت الشرطة، أمس، المشتبهين الثلاثة من الطيرة بالضلوع في محاولة قتل وإصابة فتى بجروح خطيرة بالمدينة.

ووفقا للشرطة فإنها فتحت تحقيقا سريا، قبل نحو شهر، بعد تلقيها بلاغا عن إطلاق نار صوب قافلة سيارات توجهت لفرح في مدينة قلنسوة. ونتيجة لإطلاق النار أصيب فتى (17 عاما) بجروح خطيرة كان داخل إحدى السيارات.

وأشارت إلى أنه تبين من التحقيق أن الفتى أصيب بعيارات نارية أُطلقت صوب قافلة السيارات التي توجهت لفرح في قلنسوة، على خلفية نزاع بين عائلتين، ووقوع عدة أعمال عنف سبقت محاولة القتل.

وداهمت الشرطة منازل المشتبهين في الطيرة واعتقلت ثلاثة ضالعين تراوحت أعمارهم بين 40 و20 عاما، وهم من سكان المكان.