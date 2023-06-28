تحذيرات من تلوث في جداول وأودية شمالي البلاد

نتائج اختبارات وزارة الصحة تظهر تلوثا في أودية وجداول ومجاري مائية شمالي البلاد، وتحذر من "خطير كبير" محتمل من جراء دخولها، وذلك في ظل الإقبال على زيارة المرافق الطبيعية والحدائق خلال أيام عيد الأضحى.

حذرت وزارة حماية البيئة ووزارة الصّحة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، من تلوّث حاد في جداول والأودية شمالي البلاد، ناشدت المتنزهين والسلطات المحليّة والمجالس الإقليميّة بت"توخي الحيطة والحذر"، مشيرة إلى أن الدخول إلى هذه الجداول "قد يُشكًل ضررًا".

وأفادت الوزارة، في بيان صدر عنها، أول أيام عيد الأضحى، أن نتائج الاختبارات التي أجريت الثلاثاء 27 حزيران، يونيو الجاري، في عدة مجاري مياه في الشمال، تتجاوز توصيات وزارة الصحة (400 قولونيات برازية في 100 مل) وتشير إلى وجود تلوث للمياه.

وشملت الجداول والشلالات الملوثة: الحاصباني: من الجسر الروماني إلى نقطة مصب الأردن؛ وادي الأردن- من جسر يوسف وحتى مصب "كنيرت"؛ وجدول الزاكي؛ ووادي الدفيلة (إل عال بالعبرية)، والبركة السداسيّة، وشلال الجلبون - شلال دبورة؛ وبركة الخروب ومطحنة دقيق في تسلمون، ومسبح "أخزيف" - بركة عين تمير.

وجاء في البيان أن "دخول هذه التيارات والجداول قد يكون أمرًا خطيرًا، حتى تكون نتائج أخذ العينات التي تم الحصول عليها سليمة ومستقرة". وقالت الوزارة إنها لم تتعرّف وزارة حماية البيئة عن أي مصدر للتلوث في الجداول.

ويتم فحص العينات بأخذ عينة واحدة كل أسبوعين بواسطة مفتشي سلطة الطبيعة والحدائق، في نقاط أخذ العينات الثابتة في الجداول الشمالية (الجليل الأعلى والجولان المحتل والجليل الغربي).

وأوضحت الوزارة أن "هذه النقاط قد تمثل شلالًا أو بركة أو مقطعًا من مجرى مائي". وأضاف البيان أن "وزارة الصحة ووزارة حماية البيئة تواصل أخذ العينات والتعقب وسوف يتم تحديثها حسب الحاجة".