احتجاجا على حرق القرآن: تظاهرة أمام سفارة السويد في تل أبيب

هتف المتظاهرون تنديدا بحرق نسخة من القرآن، وطالبوا بمعاقبة مقترف هذه الفعلة وإنزال أشد العقوبات عليه.

شارك المئات اليوم، الإثنين، في تظاهرة احتجاجية أمام سفارة السويد في تل أبيب، تنديدا بحرق نسخة من القرآن الكريم على يد شخص يدعى سلوان موميكا وهو من أصول عراقية أمام مسجد ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى بعد حصوله على تصريح من الشرطة السويدية.

ورفع المشاركون في التظاهرة نسخا من القرآن الكريم ومجموعة من الصور واللافتات، إذ كتب على بعض منها "كتاب الله خط أحمر"، "الدفاع عن القرآن واجب شرعي"، "القرآن دستورنا نفديه بأرواحنا".

كما هتف المتظاهرون تنديدا بحرق نسخة من القرآن، وطالبوا بمعاقبة مقترف هذه الفعلة وإنزال أشد العقوبات عليه.

ورفض المتظاهرون ادعاء الجهات السويدية بأن حرق نسخة من القرآن جاء من منطلق "حرية التعبير"، وشددوا على أن هذه الاعتداء فيه مس بعموم المسلمين حول العالم.

وجاءت التظاهرة في تل أبيب بعد وصول حافلات من مختلف البلدات العربية، رفضا للاعتداء والمس بالقرآن الكريم، وذلك بدعوة من لجنة اتحاد أئمة المساجد والدعاة في مناطق الـ48.