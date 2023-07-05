هدم "كيوسك" قرب مدرسة في أم الفحم

السلطات: "هدم مبنى من ألواح حديدية في المدينة أقيم بشكل غير قانوني مقابل مدرسة في المدينة على أراضي عامة ملكا للبلدية".

هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، صباح اليوم الأربعاء، "كيوسك" مبنى مكونا من ألواح حديدية في مدينة أم الفحم، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

ووفقا للشرطة فإنها "ساعدت، صباح اليوم، قوات شرطة من مركز أم الفحم ووحدة مكافحة الشغب مفتشي لجنة التخطيط والبناء ومفتشي بلدية أم الفحم بتنفيذ أمر من المحكمة بهدم مبنى من ألواح حديدية في المدينة أقيم بشكل غير قانوني مقابل مدرسة في المدينة على أراضي عامة ملكا للبلدية".

وأضافت أنه "تم تحذير المشتبه به، صاحب المكان، عدة مرات من قبل مفتشي البلدية وأفراد الشرطة، لكنه واصل نشاطه خلافا للقانون".