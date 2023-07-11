اعتقالات وهدم مسكن في الزعرورة بالنقب

تواصل السلطات، في الآونة الأخيرة، التضييق على المواطنين في البلاد، وخصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من الشبان خلال هدم جرافات السلطات تحت حماية قوات معززة من الشرطة مسكنا لأحد المواطنين في قرية الزعرورة مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء.

وكانت جرافات وآليات تابعة للسلطات الإسرائيلية بحماية وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تُسمى "سلطة تطوير النقب" والمسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، قد اقتحمت ضواحي بلدة كسيفة، وهدمت مسكنا في الزعرورة بعد ان منعت الأهالي من الاقتراب من المكان.

واستنكر ناشطون من النقب ما وصفوها "حملة ممنهجة ضد بيوت أهالي النقب" تشنها السلطات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.

وتواصل السلطات، في الآونة الأخيرة، التضييق على المواطنين في البلاد، وخصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد على الرغم من الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

يذكر أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عكا والناصرة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش والشيخ دنون وقرى عربية في منطقة النقب وغيرها.