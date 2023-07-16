تجمع الناصرة يدين الاعتداء وإطلاق النار على بيت مصعب دخان

تجمع الناصرة: "مكافحة الجريمة تحتاج تكاتف جميع الأطر والنضال الموّحد والمثابر، ضمن رؤيا سياسيّة، مجتمعيّة، وطنيّة وشعبيّة واضحة للحد من انتشار الجريمة وملاحقة المجرمين ضمن تغيير جوهري في السياسيات المتبعة تجاه مجتمعنا".

منزل مصعب دخان بعد تعرضه لإطلاق النار، أمس

أصدر التجمع الوطنيّ الديمقراطيّ في الناصرة بيانا، اليوم الأحد، أعرب فيه عن استنكاره وشجبه لجريمة إطلاق النار على بيت عضو بلدية الناصرة والمرشح لرئاسة بلدية الناصرة، مصعب دخان، واصفا ما حدث بـ"الاعتداء الجبان.

وحذّر التجمع في الناصرة من "تفاقم الجريمة في مجتمعنا العربي"، وحمّل الشرطة "كامل المسؤولية لتواطئها وشراكتها مع المجرمين وعدم قيامها بالحد الأدنى من دورها المفترض لفرض الأمن والأمان".

وأكد التجمع النصراوي بأن "العقلية السياسية العنصرية والفوقية هي التي تسيّر عمل الشرطة وأدائها ما يساهم بانتشار الجريمة دون رادع، وهي المتهمة الأولى في استفحال الجريمة".

وختم تجمع الناصرة بالقول إن "مكافحة الجريمة تحتاج تكاتف جميع الأطر والنضال الموّحد والمثابر، ضمن رؤيا سياسيّة، مجتمعيّة، وطنيّة وشعبيّة واضحة للحد من انتشار الجريمة وملاحقة المجرمين ضمن تغيير جوهري في السياسيات المتبعة تجاه مجتمعنا".