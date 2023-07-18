الطيبة: الفتى علي شقير يدخل مرحلة الموت السريري متأثرا بإصابته بعد أن صدمته سيارة   

أعلنت في مدينة الطيبة، صباح اليوم، وفاة الفتى علي شقير سريريا متأثرا بإصابته بعد أن صدمته سيارة، قبل يومين.

تُوفي الفتى علي إسماعيل شقير (11 عاما) من سكان مدينة الطيبة (بالأصل من القدس) صباح اليوم، الثلاثاء، سريريا متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها يوم الأحد الماضي، بعد أن صدمته سيارة حين كان يقود دراجة هوائية برفقة صديق له بالقرب من مدخل الطيبة.

وأكدت مصادر طبية أن الفتى شقير دخل في حالة الموت السريري منذ صباح اليوم.

ويرقد صديق الفتى شقير، الفتى إسلام مدني (10 أعوام) في المستشفى وحالته خطيرة، وناشدت عائلته كافة الأهالي بالدعاء له بالشفاء العاجل.

المصاب إسلام مدني

يذكر أن الفتيين استقلا، يوم الأحد الماضي، دراجة هوائية، اصطدمت بهما سيارة خصوصية نقلا على إثره إلى مستشفى "بيلنسون" وحالتهما بالغة الخطورة، إلى أن أقرت وفاة أحدهما، صباح اليوم.