اتهام 9 أشخاص من طرعان بالابتزاز والتهديد وجباية الأتاوة

وفقا للشرطة "التحقيقات توسعت وطالت نحو 200 شخص في شبهات الابتزاز والتهديد وجباية الأتاوة (الخاوة) بمبالغ تقدر بمئات آلاف الشواكل مقاولين ورجال أعمال وأصحاب أراض خاصة".

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، صباح اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد 9 أشخاص من قرية طرعان نسبت إليهم الابتزاز والتهديد وجباية الأتاوة (الخاوة) بمبالغ تقدر بمئات آلاف الشواكل مقاولين ورجال أعمال وأصحاب أراض خاصة.

ووفقا للشرطة فإنه سمح النشر، اليوم، بعد الانتهاء من التحقيقات السرية عن عصابة تضم 9 متهمين ابتزوا تحت التهديد وجبوا الأتاوة من آخرين، وقُدمت لائحة اتهام ضدهم.

وادعت الشرطة انه "في أعقاب إطلاق نار على شخص داخل محل تجاري وإصابة شاب (20 عاما) بجروح، فٌتح تحقيق سري تبين خلاله أن إطلاق النار جرى بعد رفض صاحب المحل التجاري دفع الأتاوة".

وذكرت أنه "في إطار التحقيق تبين أن الحديث يدور حول عصابة لجباية الأتاوة تحت وطأة التهديد، ومن رفض لذلك تعرض لأعمال عنف وإطلاق نار".

ووفقا للشرطة اعتُقل في البداية، يوم 12 حزيران/ يونيو 2023، شخصان. وأضافت أن "التحقيقات توسعت وطالت نحو 200 شخص في شبهات الابتزاز والتهديد وجباية الأتاوة (الخاوة) بمبالغ تقدر بمئات آلاف الشواكل مقاولين ورجال أعمال وأصحاب أراض خاصة".

وأشارت إلى أن "أعضاء العصابة طلبوا من ضحاياهم دفع الأتاوة مقابل الأرض التي بنوا عليها بادعاء ملكيتها والسيطرة عليها، وفقا لقرارهم".