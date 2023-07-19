الطيبة: فعاليات احتجاجيّة دوريّة لإلغاء أوامر الإخلاء والغرامات

ستنظم الفعاليات الاحتجاجية بشكل يومي في خيمة الاعتصام، على شارع 444 عند الطيبة، حتّى تحقيق مطالب أصحاب الأراضي، وهي إلغاء كافة أوامر الإخلاء والغرامات، التي صدرت بحقّهم.

نظّمت لجنة الدفاع عن أراضي الطيبة، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات شعبية احتجاجية، عند ما أسمتها بـ"خيمة التحدي" في خيمة الاعتصام التي نُصبت احتجاجا على سياسة الهدم والتضييق، التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية.

وستنظم الفعاليات الاحتجاجية بشكل يومي في خيمة الاعتصام، على شارع 444 عند الطيبة، حتّى تحقيق مطالب أصحاب الأراضي، وهي إلغاء كافة أوامر الإخلاء والغرامات، التي صدرت بحقّهم.

("عرب 48")

وبحسب بيان اللجنة، فإنه "ستكون فرصة مواتية لإعادة بناء الحركة الوطنية بالطّيبة"، مضيفا: "سنقوم يوميًا بأداء صلاة المغرب على الرّصيف المحاذي للخيمة".

("عرب 48")

وأوضحت اللجنة أن ذلك يأتي "كنوع من التّظاهر، تليها الفعاليات المختلفة المتنوعة، الّتي تستهدف جميع شرائح المجتمع من أطفال وكبار".