مصرع مسن و6 إصابات بينها خطيرة بحوادث طرق

تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح على شارع رقم 40 قرب مفترق "ملاخي-كاستينا"، حيث هرع طاقم طبي للمكان، وأقر وفاة عامل فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة. وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث الدهس.

لقي المسن حميدان العصافرة (65 عاما)، من مدينة الخليل في الضفة الغربية، مصرعه دهسا، قرب عسقلان، وأصيب 6 أشخاص بجراح متفاوتة وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء 4 حوادث طرق شهدتها البلاد صباح اليوم الأربعاء.

ففي منطقة "كريات ملاخي" جنوبي البلاد، لقي مسن فلسطيني مصرعه جراء تعرضه لحادث دهس، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته تأثرا بإصابته الحرجة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح على شارع رقم 40 قرب مفترق "ملاخي-كاستينا"، حيث هرع طاقم طبي للمكان، وأقر وفاة عامل فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث الدهس.

المرحوم حميدان العصافرة

وفي الجليل الأسفل، أصيب 3 أشخاص، بينهم رجل في الثلاثينيات من عمره، وصفت جراحه بالخطيرة، في حادث طرق بين مركبتين قرب "بيت شعاريم".

ونقلت فرق الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء الجرحى إلى مستشفى "رمبام" في حيفا والمستشفى الإنجليزي في الناصرة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

وفي منطقة مرج ابن عامر، أصيب رجل يبلغ من العمر 40 عاما بجروح خطيرة، وذلك جراء حادث بين مركبة ودباب "تراكترون" على شارع 71.

ونقلت طواقم الإسعاف الجريح إلى مستشفى "هعيمق" في العفولة لاستكمال العلاج، حيث وصفت حالته بالخطيرة لكنها مستقرة.

وأصيب رجل يبلغ من العمر 54 عاما بجراح خطيرة وأصيب شخص آخر بجراح طفيفة، وذلك عندما اصطدمت سيارة بشجرة على الطريق السريع رقم 99 بالقرب من كيبوتس "شنير" في الجليل، حيث نقلا إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج.