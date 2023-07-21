الطيبة الزعبية: وفاة شاب متأثرا بإصابته في حادث طرق

أسفر حادث طرق وقع قبل يومين قرب سجن شطة عن وفاة الشاب وسيم جاروشي من الطيبة الزعبية متأثرا بجراحه الخطيرة.

توفي الشاب وسيم شكري جاروشي، يبلغ 36 عاما من العمر، من بلدة الطيبة الزعبية في المستشفى متأثرا بجراحه الخطيرة التي تعرض لها إثر حادث طرق.

وكان الفقيد قد أحيل إلى المستشفى بحالة خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق قبل يومين قرب سجن شطة.

وأقر الطاقم الطبي في المستشفى وفاة الشاب اليوم بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 210 أشخاص بينهم 46 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.