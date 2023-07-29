الطيبة: أصحاب الأراضي المتضررة يوافقون على اقتراح السلطات بتجميد الإجراءات

أصحاب أراض غربي الطيبة يوافقون على تجميد الإجراءات بناءً على اقتراح السلطات لتجميد الأوامر لمدة تصل إلى سنتين. ستبذل جهود لإيجاد حل تخطيطي طويل الأمد والإبقاء على الأراضي.

وافق أصحاب الأراضي المتضررة غربي مدينة الطيبة، خلال اجتماع عقد، مساء أمس الجمعة، على اقتراح السلطات بتجميد كافة الإجراءات أمام المتضررين لفترة زمنية تصل إلى نحو سنتين.

ومن المقرر أنه ومن خلال فترة التجميد، أن تُبذل جهود قصوى لإيجاد حل تخطيطي هندسي ثابت وطويل الأمد، لكافة الاراضي المهددة بالإخلاء والغرامات المالية.

من اجتماع أصحاب الأراضي (تصوير عرب 48)

وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة وأصحاب الأراضي تجميد الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية استجابة للسلطات وبعد تجميد الإجراءات أمام أصحاب الأراضي، فيما ستستمر الفعاليات التوعوية اليومية من خلال خيمة الاعتصام على شارع 444 مفرق الجلمة.

وشكرت لجنة أصحاب الأراضي، يوم أمس في الاجتماع كل من ساهم في تحقيق هذا "الإنجاز"، وشارك في التظاهرات وتنظيمها، وتأمل بتحقيق مزيد من الإنجازات المستقبلية لأصحاب الأراضي بشكل خاص ولسكان الطيبة بشكل عام.

وتنظّم أصحاب الأراضي المهددة بالإخلاء، وخاضوا نضالا محليا فيه هدفوا إلى وقف أوامر الإخلاء والهدم، تخلل هذا النضال وقفات احتجاجية واجتماعات شعبية وخيمة اعتصام.