عرابة: 5 إصابات بينها خطيرة جراء حريق منزل

تلقت سلطة الإطفاء والإنقاذ بلاغا عن حريق في منزل في بلدة عرابة في الجليل الأسفل، وعلى الفور هرع طاقم إلى المكان وعمل على إخماد النيران ومنع انتشارها.

أصيب 5 أشخاص أحدهم وصفت حالته بالخطيرة، وذلك إثر حريق اندلع داخل منزل في مدينة عرابة في الجليل، فجر اليوم الأحد.

وتلقت سلطة الإطفاء والإنقاذ بلاغا عن حريق في منزل في بلدة عرابة في الجليل الأسفل، وعلى الفور هرع طاقم إلى المكان وعمل على إخماد النيران ومنع انتشارها.

وفتح خبراء الحرائق من سلطة الإطفاء والإنقاذ بالتعاون مع الشرطة تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن مركز الاستعلامات في الجليل تلقى بلاغا، عن حريق في منزل خاص في عرابة في الجليل.

وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية إلى 5 أشخاص، الذين أصيبوا في حالات اختناق جراء استنشاق دخان.

وحسب طاقم الإسعاف، فإنه من بين الإصابات رجل يبلغ من العمر 50 عاما أصيب بجراح وصفت بالخطيرة، بينما حالة الضحايا الأربعة الآخرين وصفت بالطفيفة، نقلوا جميعا إلى مستشفى "بوريا" في طبرية، لاستكمال العلاج.