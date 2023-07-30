مصرع باسم المطيرات من الفرعة بانقلاب شاحنة جنوبي البلاد

أسفر انقلاب شاحنة بالقرب من بلدة عراد، جنوبي البلاد، فجر اليوم، عن مصرع السائق باسم سلامة خضر المطيرات من قرية الفرعة بالنقب.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي سائق الشاحنة، في الأربعينيات من العمر، مصرعه إثر انقلاب شاحنة على شارع 258 بالقرب من بلدة عراد في منطقة النقب، جنوبي البلاد، فجر اليوم الأحد

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية الحادث يدعى باسم سلامة خضر المطيرات من قرية الفرعة مسلوبة الاعتراف بالنقب.

وأفادت مصادر طبية بأنها تلقت بلاغا عن انقلاب شاحنة بالقرب من بلدة عراد في النقب، جنوبي البلاد، وقدم طاقم طبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لسائق شاحنة وسط إجراء عمليات إنعاش لإنقاذ حياته، إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل وأُقرت وفاته في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ضحية الحادث باسم المطيرات

219 شخصا، بينهم 54 عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 219 شخصا، بينهم 54 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

وفي سياق متصل، يستدل من تقرير جديد أصدرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، حديثا، أن السائقين الشباب ممن دون سن الرابعة والعشرين من المجتمع العربي هم الأكثر ارتكابا لحوادث الطرق القاتلة.

وتبين من التقرير أنه خلال الأعوام 2013 - 2022 شهدت شوارع البلاد نحو 25 ألف حادث طرق تسبب في وقوعها سائقون شبان عرب.

ودعت الجمعية وزارة المواصلات إلى إقرار "الخطة القطرية للأمان على الطرق" وإنقاذ حياة البشر خصوصا السائقين من فئة الشباب.