مصرع عامل خلال عمله بورشة بناء في رحوفوت

أسفر حادث عمل بمدينة رحوفوت، جنوب تل أبيب، وسط البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد، عن مصرع عامل أجنبي، في الأربعينيات من العمر.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي عامل أجنبي، في الأربعينيات من العمر، مصرعه في حادث عمل بمدينة رحوفوت، جنوب تل أبيب، وسط البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفادت مصادر طبية بأن العامل لقي مصرعه إثر انهيار سقالات في ورشة بناء بشارع "هكرمل" ببلدة رحوفوت.

وأضافت المصادر أن العمال في المكان أبلغوا بأن سقالات سقطت على العامل من علو. وجرى إقرار وفاة العامل في المكان بسبب إصابته بجروح الخطورة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن نحو 45 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب 426 عاملا غالبيتهم أصيبوا في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.