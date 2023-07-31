انتخاب المحامي محمد نعامنة بعضوية لجنة تعيين القضاة لفترة ثانية

حصل نعامنة في انتخابات مجلس نقابة المحامين على 34 صوتا مقابل 4 أصوات وبطاقة بيضاء واحدة، وهي الفترة الثانية له في لجنة تعيين القضاة.

انتخب المحامي محمد نعامنة عضوا في لجنة تعيين القضاة لفترة ثانية، وذلك بعد تحقيقه الفوز في مجلس نقابة المحامين.

وأفرزت الانتخابات في مجلس نقابة المحامين فوز المحامي نعامنة بـ34 صوتا مقابل 4 أصوات وبطاقة بيضاء واحدة.

ومن المقرر أن تستمر فترة نعامنة لغاية عام 2026.

ومما يذكر أن لجنة الانتخابات التابعة لنقابة المحامين القطرية قد أعلنت مؤخرا عن فوز المحامي نعامنة بفترة رئاسية إضافية، لنقابة المحامين في لواء الشمال، تستمر لغاية عام 2027.

ويشغل نعامنة منصب رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال منذ العام 2019، وهو العضو العربي الوحيد في لجنة تعيين القضاة منذ العام 2020.