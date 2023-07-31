مصرع شاب وإصابة مسن بحادث طرق قرب عسقلان

أسفر حادث طرق وقع بين سيارة ودراجة نارية بالقرب من عسقلان، صباح اليوم، عن مصرع شاب وإصابة مسن بجروح وصفت بأنها متوسطة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقي شاب مصرعه وأصيب مسن بجروح وصفت بأنها متوسطة جراء حادث طرق وقع بين سيارة ودراجة نارية بالقرب من عسقلان (أشكلون)، جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (لخيش) تلقى بلاغا، الساعة 07:57، عن حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية، على شارع 4 بالقرب من مفترق (برخيا) بمحاذاة أشكلون. وأقر الطاقم الطبي وفاة سائق الدراجة النارية (34 عاما) متأثرا بجروحه البالغة، كما جرى نقل سائق السيارة (70 عاما) للعلاج في مستشفى (برزيلاي) ووصفت إصابته بالمتوسطة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.