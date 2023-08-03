إضراب في نحف احتجاجا على جرائم القتل

طالب مجلس نحف المحلي الشرطة بالعمل بشكل جدي، لتوفير الأمن والأمان، للمواطنين، في أعقاب ازدياد جرائم القتل في القرية، في الآونة الأخيرة.

أعلن مجلس نحف المحلي في منطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الخميس، عن إضراب احتجاجي عام إثر جريمة قتل الشاب فلسطين مطر، في الأربعينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار بالقرية، الليلة الماضية.

وأضاف أن "رئيس، أعضاء وموظفو المجلس المحلي يستنكرون ويشجبون كل ظواهر العنف بأشد عبارات الاستنكار، وشجب مثل هذا السلوك، الذي أدى إلى هدر أرواح شبابنا، وزعزعة الأمن والأمان في بلدنا، وضعضعة الاستقرار، ونعلن الإضراب الشامل اليوم الخميس".

ضحية جريمة القتل فلسطين مطر

وأكد أن "مثل هذه الأعمال ليست من عاداتنا، ولا أخلاقياتنا، ولا قيمنا، ومرفوضة قولا وفعلا".

وختم مجلس نحف المحلي بالقول "إننا من هنا نطالب الشرطة بأخذ دورها بشكل جدي، لتوفير الأمن والأمان، للمواطنين. نتقدم بالتعازي الحارة لأهالي الفقيد، وندعو له أن يرحمه الله، وأن يكون مأواه الجنة".

وقُتل، يوم 25 حزيران/ يونيو 2023، في جريمة إطلاق نار بنحف طارق محمد فارس زرقاوي (61 عاما) من مجد الكروم، ويسكن في مدينة كرميئيل، ولطفي عباس سرحان (71 عاما) من نحف، وكان قد قُتل ابنه باسم (38 عاما) جراء تعرضه لإطلاق نار، يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر 2021. وهو زوج ابنة القتيل طارق زرقاوي.