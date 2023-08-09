إصابة خطيرة لطفل إثر تعرّضه للدغة عقرب في النقب

تعرّض الطفل إلى لدغة عقرب أصفر، المعروف بأنه شديد السُّميّة، ما اسفر عن إصابته بجراح خطيرة.

أُصيب طفل بجراح خطيرة، من جرّاء تعرّضه للدغة عقرب في النقب، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وذكر طاقم طبيّ أن الطفل، الذي يبلغ من العمر 3 أعوام، وهو من إحدى القرى غير المعترف بها، قد تمّ إيصاله إلى نقطة التقاء مع أفراد الطاقم، في النقب.

وأوضح في البيان أن الطفل تعرّض إلى لدغة عقرب أصفر، المعروف بأنه شديد السُّميّة.

وأضاف أنه تمّ إجراء الإسعافات الأولية للطفل في المكان، ليُنقَلأ بعيد ذلك إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقّي العلاج.

وأكد أن الطفل نُقل للمشفى "فيما كانت حالته خطيرة، وبوجود علامات لدغ على كفّي يديه".