إصابة شابة في جريمة إطلاق نار بتل السبع

أسفرت جريمة إطلاق نار في قرية تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الخميس، عن إصابة شابة (21 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة.

أصيبت شابة (21 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار في بلدة تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الخميس.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مجهولا أطلق النار على الشابة حين كانت تصعد إلى مركبتها الخصوصية وأصابها في القدمين.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى، الساعة 06:14، بلاغا حول إصابة شابة في حادثة عنف في تل السبع، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصابة (21 عامًا) وأحيلت بعدها إلى مستشفى (سوروكا) وهي بحالة متوسطة، لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة دون الإفصاح عن أية تفاصيل.