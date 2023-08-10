اقتحام منزلين بالناصرة وسالم وضبط أسلحة واعتقال مشتبهين بينهم امرأة وابنتها

أعلنت الشرطة، اليوم الخميس، أنها أحبطت جريمة قتل في إطار نزاع دموي بين عائلتين بمدينة الناصرة في منطقة الجليل، وصادرت 3 قطع سلاح و11 زجاجة حارقة (مولوتوف) جاهزة للاستخدام، واعتقلت امرأة وابنتها للاستجواب. كما اقتحمت الشرطة منزلا في قرية سالم في منطقة المُثلّث، وضبطت بندقية M-16 ومسدسا وذخيرة وسيارات مع لوحات ترخيص مزورة واعتقلت 10 مشتبهين للتحقيق.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "وردت، الليلة الماضية، معلومات تفيد بأنه عقب لقاء بين عائلتين متنازعتين في مدينة الناصرة، نشأت حالة من التوتر بين الطرفين، وبحسب الاشتباه كانت هناك نية للإيذاء وتسليح إحدى العائلات. أفراد وحدة (يسام) في لواء الشمال تجهزوا للاقتحام الفوري إلى منازل العائلات، وخلال التفتيش تم ضبط سلاح كلاشينكوف وخرطوشة، سلاح من نوع M-16 وخرطوشة، مسدس وعدد كبير من الذخيرة، و11 زجاجة حارقة جاهزة للاستعمال وقفازات وغطاء للوجه. تم اعتقال أم وابنتها في مكان الحادث لاستجوابهما في مركز الشرطة".

اعتقال مشتبهين من سالم (تصوير الشرطة)

وفي قرية سالم، ووفقا لادعاء الشرطة، فإنه جرى "مداهمة منزل في بلدة سالم وضبط أسلحة والقبض على 10 مشتبه بهم، إذ داهمت قوات من مركز الشرطة في أم الفحم، منزلًا في بلدة سالم في إطارات الحملات المختلفة ضد مرتكبي الجرائم وعلى خلفية نزاع بين عائلتين. تم ضبط بندقية M-16 ومسدس وذخيرة وسيارات مع لوحات ترخيص مزورة في المكان والقبض على 10 مشتبه بهم للتحقيق".