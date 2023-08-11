الطيبة: تمديد اعتقال شاب بشبهة نقل منفذ عملية تل أبيب

برانسي "المحكمة بدأت تقتنع بأن موكلي لم يكن على علم مسبق بنية أبو بكر تنفيذ عملية في تل أبيب، وهذه هي الحقيقة أن موكلي يعمل في مجال النقليات منذ فترة ولديه مركبة نقليات بالنسبة له هي مصدر رزق".

مددت محكمة الصلح في بيتح تيكفا الجمعة اعتقال شاب من مدينة الطيبة (33 عاما) حتى يوم الإثنين القادم بشبهة نقله منفذ عملية تل أبيب السبت الماضي، التي أسفرت عن استشهاد الأخير ومقتل عنصر أمن لبلدية تل أبيب.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم خلالها تمديد اعتقال الشاب من الطيبة بعد تمديد اعتقاله يوم الأحد الماضي، إذ تنسب له شبهة نقل منفذ عملية تل أبيب، كامل أبو بكر، من مخيم جنين السبت الماضي.

وبحسب الشبهات، فإن الشاب قام بنقل المنفذ وآخرين إلى تل أبيب من منطقة المثلث، وهو يعمل في مجال النقليات وينكر كافة الشبهات المنسوبة إليه من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة وهي نقل منفذ العملية والقيادة دون رخصة ونقل عمال من دون تصاريح.

وقال محامي الدفاع عن الشاب، ندير برانسي، لـ"عرب 48" إن "المحكمة بدأت تقتنع بأن موكلي لم يكن على علم مسبق بنية أبو بكر تنفيذ عملية في تل أبيب، وهذه هي الحقيقة أن موكلي يعمل في مجال النقليات منذ فترة ولديه مركبة نقليات بالنسبة له هي مصدر رزق".

وأضاف "نأمل أن تتطور الأمور في الجلسة القادمة نحو الاتجاه الصحيح، ونحن نرى ذلك والأهم أن نزيل الشبهة الخطيرة وهي نقل منفذ العملية".