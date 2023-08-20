العثور على جثة داخل مركبة محترقة قرب طبرية

عثر على شخص ميت داخل سيارة اشتعلت فيها النيران في منطقة حرشية مفتوحة بالقرب من بحيرة طبرية؛ هوية الضحية بعد لم تُعرف.

عثرت الطواقم الطبية على جثة داخل مركبة اشتعلت فيها النيران، قرب بحيرة طبرية، مساء اليوم، الأحد.

ولم تُعرف هوية الضحية بعد، كما لم تتضح الظروف التي أدت إلى اشتعال النيران بالمركبة ووفاة الضحية.

وأفادت خدمة "نجمة داوود الحمراء" بأنها تلقت بلاغا حول مركبة اشتعلت فيها النيران في منطقة مفتومة بالقرب من "بوريا عيليت".

وأضافت أن الطواقم عثرت على شخص مؤشراته الحيوية كانت قد توقفت وفارق الحياة داخل المركبة، وأقرت وفاته على الفور.

وقال أحد المسعفين: "وصلنا إلى مكان الحادث ورأينا سيارة بعد أن تم إخمادها من قبل رجال الإطفاء".

وأضاف "رصدنا رجلاً في المكان دون مؤشرات حيوية، وقمنا بإجراء فحوصات طبية، وفي النهاية لم يكن لدينا خيار سوى إقرار وفاته".