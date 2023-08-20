تصريح ادعاء ضد مشتبهين بجريمة قتل عبد قزاز من يافا

وفقا للشرطة فإنه "اشتُبه في أن 3 من سكان يافا ومشتبه به آخر، من سكان مدينة الرملة، خططوا ونفّذوا عملية قتل الضحية. مع تطور التحقيق وتعزيز قاعدة الأدلة والقرائن، تم إلقاء القبض على 4 مشتبه بهم".

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في تل أبيب، أول من أمس الجمعة، تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد مشتبهين بجريمة قتل الشاب عبد قزاز، في الأربعينيات من عمره، من يافا في جريمة إطلاق نار وقعت في ميناء المدينة، بعد ظهر يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

ووفقا للشرطة فإن "مكافحة شرطة إسرائيل للتنظيمات الإجرامية في المجتمع العربي، حل جريمة مقتل عبد قزاز التي وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر) 2021 في ميناء يافا. جريمة القتل وقعت ظهر يوم 23/10/2021، في ميناء يافا والتي Hسفرت عن مقتل عبد قزاز رميا بالرصاص على يد عدد من الملثمين، كجزء من صراع بين المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي. مسؤولية التحقيق في جريمة القتل، ألقيت على الوحدة المركزية في لواء تل أبيب، التي بدأت العمل في جمع الأدلة، بينما استثمرت بشكل كبير في الموارد التكنولوجية وقوات الشرطة التي أدت إلى فك رموز جريمة القتل".

ضحية الجريمة عبد قزاز

وأضافت أنه "كما ذُكر، كجزء من التحقيق المعقد الذي أجرته الوحدة المركزية (اليمار) في لواء تل أبيب، اشتُبه في أن 3 من سكان يافا ومشتبه به آخر، من سكان مدينة الرملة، خططوا ونفّذوا عملية قتل الضحية. مع تطور التحقيق وتعزيز قاعدة الأدلة والقرائن، تم إلقاء القبض على 4 مشتبه بهم لتورطهم في جريمة القتل، بينما فر أحد المشتبه بهم بعد ارتكاب جريمة القتل إلى أراضي السلطة الفلسطينية، حيث أدى نشاط خاص ومركّز لقوات الشرطة إلى إلقاء القبض عليه مناطق السلطة الفلسطينية".

وختمت الشرطة بالقول إنه "تم تمديد توقيف المشتبه بهم من حين لآخر، وفي يوم الجمعة الماضي تم تقديم تصريح مدع لمحكمة الصلح في تل أبيب وتم تمديد توقيف جميع المشتبه بهم. في الأيام المقبلة، تنوي النيابة العامة في لواء تل أبيب تقديم لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد توقيفه حتى نهاية الإجراءات القانونية ضد المشتبه بهم الأربعة".