إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بعرعرة

أسفرت جريمة إطلاق نار في قرية عرعرة بالقرب من مدينة أم الفحم عن إصابة شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة، بعد ظهر اليوم.

من مكان إطلاق النار في عرعرة، اليوم

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية عرعرة في منطقة وادي عارة، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وبحسب المعلومات المتوفرة وصل الشاب، وهو من مدينة أم الفحم إلى عرعرة من أجل شراء ملابس، بينما كان يتعقبه شخص مجهول الهوية، وأطلق النار عليه وأصابه بجروح خطيرة ثم لاذ بالفرار من المكان.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب ونُقل بسيارة الإسعاف المكثف، وهو تحت التنفس الاصطناعي، لاستكمال العلاج في المستشفى.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبلع عن اعتقال مشتبه وأية تفاصيل أخرى.