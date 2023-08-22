كسيفة: وفاة طفلة متأثرة بإصابتها بصعقة كهربائية

الطفلة رواد قبوعة (10 أعوام) تُوفيت إثر إصابتها بصعقة كهربائية، وجرى صباح اليوم الثلاثاء، تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير في مقبرة كسيفة.

شيع عدد من أهالي قرية كسيفة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، جثمان طفلة إثر وفاتها بعد أن أصيبت بجروح بالغة الخطورة في أعقاب إصابتها بصعقة كهربائية.

ووفقا لمصادر محلية فإن الطفلة رواد قبوعة (10 أعوام) تُوفيت إثر إصابتها بصعقة كهربائية، وجرى صباح اليوم الثلاثاء، تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير في مقبرة كسيفة.

ونقلت المصادر عن والد الطفلة، خليل قبوعة، تصريحه بأنه "تم اتخاذ قرار التبرع بأعضائها، وهو صعب وغير سهل، لكن من خلال الألم أردنا إسعاد وإدخال الفرحة لأطفال آخرين".