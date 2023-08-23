تصريح ادعاء عام ضد شاب من طوبا الزنغرية بالابتزاز وجباية الخاوة

تم تقديم تصريح ادعاء عام ضد شاب من طوبا الزنغرية بشبهة الابتزاز وجباية الخاوة وتمديد توقيف المشتبه به مرة أخرى في محكمة الصلح في طبرية لغاية يوم 27 آب/ أغسطس الجار.

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الأربعاء، تصريح ادعاء عام ضد شاب من سكان طوبا الزنغرية بشبهة الابتزاز وجباية الإتاوة (الخاوة) من مدير موقع لبناء مركز طبي.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "قبل حوالي أسبوعين، تم استدعاء أفراد شرطة لواء الشمال إلى موقع بناء مركز طبي، بعد أن اتصل المقاول بمركز الطوارئ 100 وأبلغه أنه مُطالَب، الآن، بدفع رسوم الحماية لأحد سكان طوبا زنغريا الذي وصل إلى مكان الحادث".

وأضافت أن "افراد الشرطة وصلوا إلى مكان الحادث وقاموا بحجز سيارة المشتبه به في قضية الابتزاز، والمعروف بجامع رسوم الخاوة في المنطقة، وتم القبض عليه واقتياده إلى مركز الشرطة وحجز سيارته (لاحقا تعتزم النيابة العامة مصادرتها)".

وأشارت إلى أنه "مع نهاية تحقيق معقد الذي أجرته شرطة لواء الشمال قدمت، صباح اليوم، النيابة العامة لواء الشمال من خلال المحامي تصريح مدع ضد المشتبه به، تنوي بموجبه تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده تنسب له جرائم الابتزاز بالتهديد وعرقلة سير القضاء، مرفقة بطلب توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القانونية وكذلك مصادرة مركبته وفق قانون مكافحة الإتاوة الجديد، إذ تم تمديد توقيف المشتبه به مرة أخرى في محكمة الصلح في طبرية حتى تاريخ 27.8.2023".