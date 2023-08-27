غدا في سخنين: إضراب ومظاهرة أمام شرطة مسغاف احتجاجا على جريمة القتل

ناشدت بلدية سخنين واللجنة الشعبية، أهالي سخنين بـ"الالتزام بالإضراب العام، وإطلاق صرخة مدوية في المظاهرة بوجه عصابات المجرمين، والشرطة المتخاذلة، لوضع حد لما آلت إليه أوضاع بلداتنا العربية عامة وسخنين خاصة ومحاولة منع الجريمة القادمة".

شبان يغلقون شارع سخنين احتجاجا على الجريمة، اليوم

أعلنت بلدية سخنين واللجنة الشعبية، عن إضراب عام يشمل كافة المرافق والمصالح التجارية يوم غد الإثنين، ومظاهرة غضب أمام مركز شرطة "مسغاف"، سيتم الإعلان عنها بعد الجنازة، احتجاجا على جريمة قتل الشاب علي خير الله أبو صالح، ورفضا لتفشي العنف والجريمة وتقاعس الشرطة بردع الإجرام المنظم والمجرمين.

وتوجهت البلدية واللجنة الشعبية، بتقديم واجب العزاء لعائلة المغدور خاصة ولأهالي سخنين عامة، بهذا المصاب الجلل.

وأهابت بلدية سخنين واللجنة الشعبية، بأهالي سخنين "الالتزام بالإضراب العام، وإطلاق صرخة مدوية في المظاهرة بوجه عصابات المجرمين، والشرطة المتخاذلة، لوضع حد لما آلت إليه أوضاع بلداتنا العربية عامة وسخنين خاصة ومحاولة منع الجريمة القادمة"، مؤكدة أن "سخنين موحدة ضد الجريمة والعنف".

وفي المقابل، أطلقت صرخة لمجموعة شبابية، وسط مدينة سخنين، اليوم، رفعت خلالها لافتات استنكارا للجرائم وتعبيرا عن غضبهم إزاء تقاعس الشرطة بمواجهة الإجرام المنظم بعد مقتل الشاب علي خير الله ابو صالح.