مصرع شخص أجنبي بمنطقة عسكرية قرب البحر الميت

هرع طاقم طبي إلى المكان، وقام بالتعاون مع وحدة الإنقاذ وقوات من الجيش الإسرائيلي على تخليص 5 أشخاص وتقديم الإسعافات الميدانية لهم، إذ وصفت حالتهم بين الطفيفة والمتوسطة، وجرت عمليات إنعاش لرجل بحالة حرجة، أعلن عن وفاته لاحقا.

لقي شخص أجنبي مصرع فيما أصيب 5 آخرين بالجفاف والإرهاق، وذلك بعد أن دخلوا منطقة عسكرية بالقرب من منطقة البحر الميت صباح اليوم الأحد.

وأفادت "نجمة داود الحمراء"، أنه تم العثور على ستة أشخاص يعانون من الإرهاق في منقطة عسكرية، بالقرب من مهبط طائرات "بار يهودا" في منطقة مصانع البحر الميت، بينهم امرأة تبلغ من العمر حوالي 34 سنة وخمسة رجال في الثلاثينيات من العمر اثنان منهم إسرائيليين، و4 من جنسيات أجنبية.

وهرع طاقم طبي إلى المكان، وقام بالتعاون مع وحدة الإنقاذ وقوات من الجيش الإسرائيلي على تخليص 5 أشخاص وتقديم الإسعافات الميدانية لهم، إذ وصفت حالتهم بين الطفيفة والمتوسطة، حيث نقلوا إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وجرت عمليات إنعاش وإنقاذ لرجل آخر في حالة حرجة، أعلن عن وفاته لاحقا.

وواصلت قوات الإنقاذ والجيش تمشيط المنطقة، حيث أمر قائد المنطقة الجنوبية في الشرطة، أمير كوهين، بفتح تحقيق في الحادث.

وتشتبه الشرطة أن الحديث يدور عن محاولة تهريب عمال أجانب من الأردن إلى البلاد.