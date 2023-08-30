وفاة راني حلبي من دالية الكرمل متأثرا بإصابته في حادث عمل

توفي الشاب راني سليمان زيدان حلبي عن عمر ناهز 29 عاما، في المستشفى متأثرا بجروحه البالغة إثر إصابته أثناء عمله في مصنع، قبل نحو أسبوعين.

أُعلنت في دالية الكرمل، صباح اليوم الأربعاء، وفاة الشاب راني سليمان زيدان حلبي عن عمر ناهز 29 عاما، في المستشفى متأثرا بجروحه البالغة إثر إصابته أثناء عمله في مصنع، قبل نحو أسبوعين.

وساد الحزن والأسى بين أقارب وأتراب ضحية حادث العمل، وتوافد عدد من أهالي البلدة إلى منزل عائلة الفقيد لمواساتها.

وأعلنت العائلة أن الصلاة على الجنازة ومراسم الدفن، اليوم الأربعاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر..

كما أعلنت عائلة الفقيد أنها ستستقبل المعزين في بيت الشعب بدالية الكرمل، يومي الخميس والجمعة بين الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى الثامنة مساء.