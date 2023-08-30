وفاة مجد طافش من بيت جن بعد عام من إصابته بإطلاق نار

أعلنت في بيت جن، صباح اليوم الأربعاء، وفاة مجد طافش (49 عاما)، وذلك بعد مرور أكثر من عام على تعرضه لجريمة إطلاق النار التي شهدتها القرية، يوم 1 تموز/ يوليو 2022.

فُجعت بيت جن، صباح اليوم الأربعاء، بنبأ وفاة مجد طافش (49 عاما)، وذلك بعد مرور أكثر من عام على تعرضه لجريمة إطلاق النار التي شهدتها القرية، يوم 1 تموز/ يوليو 2022.

وأسفرت الجريمة، في حينه، عن مقتل بسام أمين قبلان، وإصابة مجد طافش بجروح خطيرة، وقد فارق الحياة صباح اليوم.

وقتل الشاب حكمت أبو غاتم (39 عاما)، من سكان مدينة الرملة، في جريمة إطلاق نار ارتكبت صباح اليوم الأربعاء، في مدينة اللد، وهي جريمة القتل الثانية التي تسجل في المدينة بغضون الـ 48 ساعة الأخيرة.

153 قتيلا عربيا منذ مطلع العام بينهم 24 خلال آب

ومع وفاة مجد طافش من بيت جن وجريمة القتل في اللد صباح اليوم، الأربعاء، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 153 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021. ومنذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، قتل 23 شخصا في جرائم إطلاق نار ارتكبت في المجتمع العربي.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.