إصابتان خطيرة ومتوسطة لامرأتين في حادث طرق قرب الكابري

أسفر حادث طرق وقع بين مركبتين على مفرق الكابري في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد، عن إصابتين خطيرة ومتوسطة لامرأتين.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيبت امرأتان بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة جراء حادث طرق بين مركبتين على مفرق الكابري في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (آشر) تلقى بلاغا، الساعة 12:37، حول حادث طرق بين سيارتين على مفرق الكابري، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية لمصابتين بينهما امرأة (50 عاما) وصفت جروحها بالحرجة والثانية (70 عاما) وصفت جروحها بالمتوسطة، وأحيلتا للعلاج في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.