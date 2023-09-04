إصابة خطيرة بجريمة طعن بالنقب

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

أصيب شاب في العشرينات من عمره بجراح وصفت بالخطيرة، وذلك في جريمة طعن نفذت عند ساعات منتصف الليل، في شارع "يهوشوع حنكين" في مدينة بئر السبع بالنقب.

وتلقت طواقم الإسعاف التابعة إلى "نجمة داود الحمراء" بلاغا عن جريح في بئر السبع، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية لشاب ونقله وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى "سوروكا" في المدنية لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، ورجحت أن تكون الخلفية جنائية.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 158 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.